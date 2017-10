Monday October 23rd Sports — afternoon update

Bob Fisher

Final Radio Iowa High School Football Poll 10/23/17

Class 4A

1. Iowa City West (9-0), LW #1 vs CR Washington

2. Dowling Catholic (8-1), LW #2 @ Urbandale

3. WDM Valley (8-1), LW #3 vs Lewis Central

4. Bettendorf (8-1), LW #4 vs Pleasant Valley

5. Cedar Rapids Prairie (8-1), LW #5 vs #7 Cedar Falls @ Wartburg

6. Johnston (8-1), LW #6 vs #9 S.E. Polk

7. Cedar Falls (8-1), LW #7 vs #5 CR Prairie @ Wartburg

8. North Scott (8-1), LW #8 vs Davenport Central

9. S.E. Polk (6-3), LW #9 @ #6 Johnston

10.Ankeny Centennial (7-2), LW #10 vs Waukee

Class 3A

1. Cedar Rapids Xavier (9-0), LW #1 vs Oskaloosa

2. Solon (9-0), LW #2 vs Decorah

3. Sergeant Bluff-Luton (9-0), LW #3 vs Glenwood

4. Dallas Center-Grimes (9-0), LW #4 vs #10 Carlisle

5. Pella (8-1), LW #5 vs #7 Webster City

6. Harlan (8-1), LW #6 vs Sioux City Heelan

7. Webster City (8-1), LW #7 @ #5 Pella

8. Waverly-Shell Rock (8-1), LW #8 @ West Delaware

9. Davenport Assumption (7-2), LW #9 vs Washington

10.Carlisle (8-1), LW #10 @ #4 Dallas Center-Grimes

Class 2A

1. Cascade (9-0), LW #1 vs West Liberty

2. Mount Vernon (8-1), LW #2 vs Centerville

3. Waukon (8-1), LW #3 @ #9 Clear Lake

4. Boyden-Hull/Rock Valley (8-1), LW #4 vs Carroll Kuemper

5. South Central Calhoun (8-1), LW #7 vs Sioux Center

6. PCM (Monroe) (8-1), LW #8 vs Williamsburg

7. New Hampton (8-1), LW (X) vs Dike-New Hartford

8. Aplington-Parkersburg (8-1), LW #10 vs #10 Union

9. Clear Lake (7-2), LW #5 vs #3 Waukon

10.Union (LaPorte City) (6-3), LW #9 @ #8 Aplington-Parkersburg

Class 1A

1. West Lyon (9-0), LW #1 vs IKM-Manning

2. Pella Christian (9-0), LW #2 vs Sigourney-Keota

3. Van Meter (9-0), LW #3 vs Belmond-Klemme

4. Iowa City Regina (7-2), LW #4 vs South Winneshiek

5. West Branch (9-0), LW #6 vs Pleasantville

6. Western Christian (Hull) (7-2), LW #7 @ #10 AHSTW

7. Bellevue (8-1), LW #8 vs Wilton

8. Denver (8-1), LW #9 vs #9 South Hamilton

9. South Hamilton (8-1), LW (X) @ #8 Denver

10.AHSTW (Avoca) (8-1), LW #5 vs #6 Western Christian

Class A

1. Lynnville-Sully (8-0), LW #1 vs New London

2. West Sioux (9-0), LW #2 vs Sioux Central

3. Hudson (9-0), LW #3 vs Pekin

4. Algona Garrigan (9-0), LW #4 vs West Hancock

5. Wapsie Valley (9-0), LW #5 vs #9 Gladbrook-Reinbeck

6. Saint Ansgar (9-0), LW #6 vs #10 East Buchanan

7. Southwest Valley (9-0), LW #7 vs LeMars Gehlen

8. Council Bluffs St. Albert (8-1), LW #8 vs Westwood

9. Gladbrook-Reinbeck (8-1), LW #9 @ #5 Wapsie Valley

10.East Buchanan (8-1), LW #10 @ #6 Saint Ansgar

8-Man

1. Don Bosco (9-0), LW #1 vs Moravia

2. Audubon (9-0), LW #2 vs #5 Newell-Fonda

3. Remsen St. Mary’s (9-0), LW #3 vs Boyer Valley

4. Sidney (9-0), LW #4 vs Lenox

5. Newell-Fonda (8-1), LW #6 @ #2 Audubon

6. Riceville (8-1), LW #7 vs #10 Tripoli

7. Stanton (8-1), LW #8 vs Fremont-Mills

8. Baxter (8-1), LW #9 not eligible for playoffs

9. Graettinger-Terril/Ruthven Ayshire (6-2), LW #10 did not qualify

10.Tripoli (8-1), LW #5 @ #7 Stanton

— Regional quarterfinal volleyball tonight — all 7:00 PM starts unless noted

== 1A Region 5

7:15 — Newman at Dunkerton

Rockford at North Iowa

North Butler at Tripoli

Kee vs. Northwood-Kensett at Riceville

== 2A Region 6

St. Ansgar at Lake Mills

Central Springs at South Hamilton

Sumner-Fredericksburg at Wapsie Valley

Nashua-Plainfield at South Winneshiek